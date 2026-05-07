Verdacht auf Brandstiftung: Feuerwehr stoppt Waldbrand im Saarland

Eine Schutzhütte brennt, die Flammen greifen auf Bäume und eine Stallung über. Wie die Feuerwehr wohl einen größeren Waldbrand bei St. Ingbert verhinderte.

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Foto: Feuerwehr St. Ingbert-Hassel via Facebook

ST. INGBERT. Die Feuerwehr hat wohl einen größeren Waldbrand in einem Waldstück in der Nähe von St. Ingbert verhindert. In dem Waldstück habe am Mittwochmittag eine Schutzhütte komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit.

Auch eine angrenzende Stallung habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Feuer gefangen. Die Feuerwehrleute hätten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen können.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert-Hassel via Facebook

«Parallel errichteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Riegelstellung, um eine weitere Ausbreitung auf die Stallung sowie die umliegende Vegetation zu verhindern», hieß es. Die Schutzhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert-Hassel via Facebook

Zudem seien mehrere hohe Bäume erheblich beschädigt worden: In Höhen von etwa 15 bis 20 Metern sei durch den Flammenschlag an mehreren Bäumen großflächig die Rinde aufgeplatzt.

Foto: Feuerwehr St. Ingbert-Hassel via Facebook

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Es sei jedoch ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. (Quelle: dpa)

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