Future 2026: Ausbildung, Studium und Berufsberatung im Messepark Trier

TRIER. Ausbildung, duales Studium oder doch erst Orientierung? Die Ausbildungsmesse „Future – Blick in deine Zukunft“ öffnet am Freitag, 8. Mai, und Samstag, 9. Mai 2026, zum 15. Mal ihre Türen im Messepark Trier in den Moselauen.

Mehr als 100 Unternehmen aus der Region stellen dort ihre Ausbildungs- und dualen Studienangebote vor. Der Eintritt ist kostenlos.

Über 1700 freie Ausbildungsstellen in der Region

Die Messe kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt: In der Region Trier suchen derzeit rund 1100 Jugendliche noch einen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig sind laut Mitteilung mehr als 1700 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Die Future soll Jugendliche und Betriebe direkt zusammenbringen und Orientierung für den Start ins Berufsleben bieten.

Termine und Öffnungszeiten

Die Ausbildungsmesse findet statt am:

Freitag, 8. Mai: 14 bis 17 Uhr

14 bis 17 Uhr Samstag, 9. Mai: 10 bis 14 Uhr

10 bis 14 Uhr Ort: Messepark Trier, Moselauen

Messepark Trier, Moselauen Eintritt: kostenlos

Organisiert wird die Messe in diesem Jahr von der Jugendberufsagentur. Dazu gehören die Agentur für Arbeit Trier, das Jobcenter Trier-Stadt und Trier-Saarburg, der Landkreis Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier.

Beratung, Bewerbungshilfe und VR-Einblicke

Neben Gesprächen mit Ausbildungsverantwortlichen und Auszubildenden gibt es vor Ort individuelle Berufs- und Studienberatung. Fachkräfte informieren zudem über Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten.

Auch Sprachmittlerinnen und Sprachmittler stehen bereit, um jungen Menschen mit Sprachbarrieren den Zugang zu erleichtern.

Vertreterinnen und Vertreter der Kammern – darunter IHK, HWK, Ärzte-, Zahnärzte- und Rechtsanwaltskammer – informieren über Berufsbilder und den Aufbau der dualen Ausbildung.

Kostenloses Bewerbungsfoto als Extra

Ein besonderes Angebot ist das kostenlose Bewerbungsfoto-Shooting. Wer im passenden Outfit erscheint, erhält vor Ort professionelles Styling und ein hochwertiges Bewerbungsfoto auf USB-Stick.

Außerdem können Besucherinnen und Besucher ihre Bewerbungsunterlagen prüfen lassen und Tipps für Vorstellungsgespräche bekommen. Praktische Übungen sollen zusätzliche Sicherheit für den Bewerbungsprozess geben.

Mit Virtual-Reality-Brillen können Interessierte zudem verschiedene Berufe hautnah erleben.

Für Jugendliche, Eltern und Studienaussteiger

Die Future richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Studienaussteigerinnen und Studienaussteiger sowie Eltern.

Weitere Informationen gibt es unter www.future-ausbildung.de.