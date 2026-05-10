Elversberg patzt bei Fortuna: Aufstiegsrennen bleibt offen

DÜSSELDORF/ELVERSBERG – Die SV Elversberg hat wichtige Punkte bei Fortuna Düsseldorf liegen lassen und einen riesengroßen Schritt in Richtung des ersten Bundesliga-Aufstiegs der Vereinsgeschichte verpasst.

Die Saarländer verloren am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (0:2) bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern. Durch einen Auswärtssieg hätte das Team von Trainer Vincent Wagner den direkten Aufstieg wegen des besseren Torverhältnisses quasi sicher gehabt.