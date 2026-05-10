Elversberg patzt bei Fortuna: Aufstiegsrennen bleibt offen

DÜSSELDORF/ELVERSBERG – Die SV Elversberg hat wichtige Punkte bei Fortuna Düsseldorf liegen lassen und einen riesengroßen Schritt in Richtung des ersten Bundesliga-Aufstiegs der Vereinsgeschichte verpasst.
Die Saarländer verloren am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (0:2) bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern. Durch einen Auswärtssieg hätte das Team von Trainer Vincent Wagner den direkten Aufstieg wegen des besseren Torverhältnisses quasi sicher gehabt.
Itten trifft doppelt und fehlt in Fürth
Ein Eigentor von Elversbergs Innenverteidiger Florian Le Joncour (26. Minute) brachte die Düsseldorfer nach einer scharfen Hereingabe von Marin Ljubicic in Führung. Die Gastgeber blieben in der ersten Halbzeit die Mannschaft mit den zwingenderen Aktionen, Cedric Itten (43.) erhöhte noch vor der Pause per Kopf auf 2:0.
Nach der Halbzeit blieb das Bild unverändert: Elversberg wirkte bemüht, blieb aber lange ohne klare Torchance. Düsseldorfs Stürmer Itten (51.) nutzte einen Ausrutscher von Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof und erzielte auch das dritte Düsseldorfer Tor. Mit dem zweiten Eigentor des Tages sorgte Düsseldorfs Tim Oberdorf nach einer Ecke für Elversbergs Ehrentreffer (90.+1).
Doppelpacker Itten sah in der zweiten Halbzeit nach einem Foul im Mittelfeld noch seine fünfte Gelbe Karte. Der Düsseldorfer Top-Torschütze fehlt der Fortuna somit am letzten Spieltag bei der wichtigen Auswärtspartie in Fürth.