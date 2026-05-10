Update: Feuerwehreinsatz in der Trierer Innenstadt – Das ist passiert

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am heutigen frühen Nachmittag, um 13.18 Uhr, zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier in der Glockenstraße. Grund war laut Erstmeldung ein Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude.

Wie eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Berufsfeuerwehr ergab, war das Feuer bereits aus, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Da das Treppenhaus stark verraucht war, wurde es von der Feuerwehr rauchfrei geblasen. Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohn- und Geschäftsräume. Eine Person, die Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, blieb aber unverletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz befanden sich 16 Feuerwehrleute und zwei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.