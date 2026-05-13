Fahrerin rast ungebremst in Hauswand – Drei Verletzte

ZWEIBRÜCKEN – Am Dienstagnachmittag kam es in Zweibrücken zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 40-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte, von der Saarlandstraße nach links abzubiegen.

Nach einem zunächst missglückten Anfahrversuch beschleunigte die Fahrerin ihren Honda so stark, dass das Fahrzeug unkontrolliert über die Fahrbahnbegrenzung hinausbrach.

Hoher Schaden und medizinische Notfälle

Das Fahrzeug überquerte eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit der Wand eines gegenüberliegenden Wohnhauses. Die Wucht der Kollision führte zu einem wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug. Neben der Fahrerin erlitten auch zwei weitere Insassen Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken.

Bergungsarbeiten nach dem Aufprall

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Bergung teilweise gesichert werden. Das beschädigte Verkehrszeichen auf der Insel und die Spuren an der Hauswand zeugen von der Intensität des Aufpralls. Der nicht mehr fahrbereite Honda wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.