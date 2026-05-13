Mehrere Bomben in Bitburg im Bereich Radweg Messenweg gefunden

BITBURG – Am Mittwoch, 13. Mai 2026, wurden bei Sondierungsarbeiten im Bereich Radweg Messenweg in Bitburg mehrere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine 125 Kilo schwere und sechs 30 Kilo schwere Bomben aus amerikanischen Beständen.

Die Arbeiten auf der Baustelle wurden daraufhin eingestellt. Die Einsatzleitung unter der Leitung der Beigeordneten Katharina Gangolf hat inzwischen die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Demnach ist die Entschärfung am Sonntag, dem 17. Mai 2026, um 11:00 Uhr vorgesehen.

Dazu muss das Gebiet rund um die Fundstelle der Bomben in einem Radius von 300 Metern evakuiert werden.

Von dieser Maßnahme betroffen sind Teile des Messenwegs, der Gerolsteiner Straße, der Eifelstraße, Am Zuckerborn und des Leuchensangs.

Daher werden entsprechende Evakuierungsmaßnahmen erforderlich sein. Alle Betroffenen sind angehalten, den Bereich bis 09:00 Uhr zu verlassen.

Für alle, die keine Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung haben, steht die Bitburger Stadthalle, Römermauer 4, zur Verfügung. Falls ein Krankentransport erforderlich wird oder andere Fragen im Zusammenhang mit der Evakuierung und Verkehrslenkung bestehen, ist bei der Stadt Bitburg eine Info-Hotline eingerichtet.

Das Telefon mit der Nummer 06561-6001-555 ist zu erreichen: Freitag und Samstag, jeweils von 08:00 – 18:00 Uhr, Sonntag, 09:00 – 11:00 Uhr.