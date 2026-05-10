Wittlich: Psychischer Ausnahmezustand – Polizei nimmt nackten Mann in Gewahrsam

WITTLICH – Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Wittlich endete am Samstagabend mit der Einlieferung eines jungen Mannes in ein Krankenhaus.

Zunächst meldeten Zeugen gegen 17:30 Uhr eine unbekleidete Person im Bereich der Trierer Landstraße. Eine erste Suche durch die Einsatzkräfte blieb ergebnislos.

Gegen 19:20 Uhr erfolgte eine erneute Sichtung des nackten Mannes, woraufhin die Beamten einen 21-jährigen Einheimischen antreffen konnten. Der Mann befand sich nach Einschätzung der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten versuchten, die Situation durch Gespräche zu deeskalieren.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete der 21-Jährige jedoch massiven körperlichen Widerstand. Den Beamten gelang es schließlich, die Person zu fixieren. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in eine medizinische Einrichtung überstellt.