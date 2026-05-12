Messerangriff in der Polizei-Inspektion: Dramatische Szenen in der Dienststelle

BAD EMS – In der Polizeiinspektion Bad Ems kam es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Konfrontation. Ein 45-jähriger Anwohner betrat gegen 19:30 Uhr den Schleusenbereich und begann dort massiv zu randalieren.

Die Situation spitzte sich zu, als der Mann plötzlich ein 30 Zentimeter langes Messer zog und damit um sich schlug. Den anwesenden Beamten gelang es jedoch sofort, die Situation unter Kontrolle zu bringen, indem sie den Mann im abgesicherten Schleusenbereich festsetzten.

Koordination und schneller Zugriff

Für rund 30 Minuten blieb die Lage angespannt. Während der Mann im isolierten Bereich festsaß, forderten die Beamten Unterstützung von benachbarten Dienststellen an. Durch die konsequente Abschottung des Randalierers bestand zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für Personen außerhalb der Schleuse. Um 20:00 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Der Mann leistete bei seiner Festnahme keinen weiteren Widerstand mehr.

Ermittlungen zur Motivlage laufen

Die Polizei Bad Ems hat unmittelbar nach dem Zugriff die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob bei dem Wutausbruch Sachschäden an den Sicherheitseinrichtungen der Schleuse entstanden sind. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch völlig unklar. Erste Ermittlungen ergaben jedoch keine Hinweise auf eine politisch oder extremistisch motivierte Tat. Der Fokus liegt nun auf der Vernehmung des Täters und der Klärung der persönlichen Umstände.