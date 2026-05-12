Zwei junge Männer bei Motorradunfall schwer verletzt

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Foto: pixabay / Symbolbild

NEUSTADT/WEINSTRAẞE – Bei einem Motorradunfall sind ein 21-Jähriger und sein 17 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam der 21-jährige Fahrer des Motorrads auf einer Landstraße in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nachdem er über eine Baustellenabsperrung und einen Erdhügel gefahren war, wurden er und sein 17 Jahre alter Beifahrer vom Motorrad geschleudert. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

 

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