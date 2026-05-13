Luxemburg: Polizeiauto überschlägt sich bei Crash – Haftbefehl bei Kontrolle vollstreckt

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Polizeiauto sowie die Vollstreckung eines Haftbefehls bei einer Personenkontrolle.

Am 12.5.2026 ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Luxembourg-Belair zwischen einem Auto und einem Polizeiauto. Ersten Informationen nach waren die Beamten auf dem Weg zu einem Einsatz, als es in Höhe der Kreuzung Avenue du 10 Septembre mit dem Boulevard Pierre Dupong zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug kam. Das Polizeiauto überschlug sich infolge des Zusammenstoßes. Die beiden Beamten sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Personenkontrolle am Abend des 12.5.2026 in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gegen 23.00 Uhr stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen einen Mann vorlag. Er wurde daraufhin nach ärztlicher Untersuchung zum CPU nach Sanem gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)