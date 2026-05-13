RLP: Gefährliches Überholmanöver für Katzen-Medikamente

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Polizeiwagen
Foto: dpa/Symbolbild

EDENKOBEN – Weil er nach eigenen Angaben dringend Medikamente für seine Katze besorgen wollte, hat ein Autofahrer bei Edenkoben trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge überholt und dabei beinahe einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei musste der Gegenverkehr stark bremsen.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Dienstagabend im Stadtgebiet von Edenkoben, hieß es. Der 48-Jährige rechtfertigte seine riskante Fahrweise damit, dass er aktuell dringend benötigte Medikamente für seine Katze beschaffe. Gegen den Mann wird ermittelt.

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