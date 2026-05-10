Verkehrsunfallserie am Wochenende: Polizeiinspektion Wittlich zieht Zwischenbilanz

WITTLICH – Das Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Wittlich war am 09. Mai Schauplatz diverser Verkehrsunfälle. Den Anfang machte eine Kollision auf der L141 bei Salmtal infolge eines Vorfahrtsfehlers. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen war so erheblich, dass die Fahrbahn für etwa sechzig Minuten komplett geräumt werden musste.

Motorradunfälle und Fahrerflucht

Im Tagesverlauf verunglückten zudem zwei Motorradfahrer in Bengel und Greimerath. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Minderlittgen auf einem Wirtschaftsweg. Dort streifte ein Pkw einen Fußgänger am Bein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Rechtliche Konsequenzen nach Überschlag

In der Nacht auf den 10. Mai kam es in Hontheim zu einem schweren Sturz mit einem Quad. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten fest, dass der Fahrer fahruntüchtig war. Gegen den 21-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Er war weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch bestand ein Versicherungsschutz für das Gefährt.