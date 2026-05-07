Ein Jahr voller Engagement: Ehrenamtsbüro Trier-Land zeigt Wirkung

TRIER-LAND – Als ein Projekt mit Alleinstellungsmerkmal in der Region bezeichnet Bürgermeister Michael Holstein das Ehrenamtsbüro Trier-Land, das vor etwa einem Jahr an den Start gegangen ist.

Dies nahmen der Bürgermeister und Ehrenamtsbeauftragter Christian Weiß zum Anlass, eine erste Bilanz zu ziehen.

„Viele Ehrenamtliche kommen direkt zu uns ins Amt und hoffen auf Unterstützung. Es war unser Ziel, einen zentralen Ansprechpartner zu schaffen, der ihnen zur Seite steht“, erklärte Bürgermeister Holstein. Selbst stark vom Vereinsleben geprägt, betonte er, dass Ehrenamtliche nicht nur in Sportvereinen aktiv sind, sondern „alle, die etwas fürs Dorf tun“, eine unverzichtbare Stütze der Gemeinschaft bilden. Holstein erinnerte auch an die Herausforderungen der Corona-Zeit: Viele Vorstände hätten sich zurückgezogen, Nachwuchs sei ausgeblieben. Das Ehrenamtsbüro solle hier entlasten und neue Impulse geben.

Die Einrichtung des Büros wurde durch die LEADER-Förderung ermöglicht. „Der Verbandsgemeinderat kennt das Ehrenamt und lebt es. Daher war schnell klar: Wir brauchen einen Ehrenamtsbeauftragten und ein Büro, das dieses Engagement unterstützt“, so Holstein weiter.

Christian Weiß, seit dem 1. Januar 2025 im Amt, berichtete von den vielfältigen Anfragen, die bei ihm eingehen, von Vorstandsarbeit über Fördermöglichkeiten bis hin zu Versicherungsfragen. „Wichtig ist, das Engagement der Ehrenamtlichen anzuerkennen“, betonte Weiß. Dies sei im vergangenen Jahr beim Ehrenamtstag mit über 30 beteiligten Vereinen gelungen. In diesem Jahr wird die Würdigung der ehrenamtlich Tätigen noch erweitert: Zum Geburtstag des Grundgesetzes können Ehrenamtliche deutschlandweit vom 16. bis 31. Mai den Ehrentag feiern. Die VG Trier-Land tut dies gemeinsam mit HEI DAHÄM e.V. am 22. Mai 2026 und ergänzt den Bauermarkt durch Tanz und Musik sowie Mitmachangeboten von teilnehmenden Vereinen.

Darüber hinaus soll die Ehrenamtskarte weiter vorangebracht werden. Die Website des Ehrenamtsbüros hat sich stark entwickelt und bietet mittlerweile eine Ehrenamtsbörse, einen Veranstaltungskalender und weitere nützliche Informationen. In der zweiten Jahreshälfte ist in Zusammenarbeit mit der Medienanstalt eine Seminarreihe geplant, die digital und vor Ort Engagierte über ihre Möglichkeiten informiert.

Bürgermeister Holstein betonte: „Wir möchten Ehrenamtliche entlasten, unterstützen und Engagement nachhaltig möglich machen.“ Besonders positiv habe sich gezeigt, dass erstmals ortsübergreifende Vereinstreffen stattfanden, die einen wertvollen Austausch zwischen den Vereinen ermöglichten.

„In der Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und Bürgerinnen und Bürgern wollen wir in Trier-Land weiterhin lebendige und liebenswerte Dörfer gestalten, getragen von Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen,“ so der Bürgermeister.