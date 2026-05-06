Luxemburg: Verkehrskontrolle, Ladendiebstahl und mehrere Einbrüche

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche bei einer Verkehrskontrolle festgestellte Verstöße, einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in Luxemburg-Stadt sowie mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche.

Am Dienstag, dem 5. Mai 2026, führte die Polizei gegen 17 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der N7 in Wemperhardt durch. Dabei wurden insgesamt elf Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

So wurden sieben Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie ein Verbots- oder Einschränkungszeichen missachtet hatten (74 Euro). Ein Fahrer wurde verwarnt, da er ein Mobiltelefon am Steuer genutzt hatte (250 Euro und 4 Punkte) und ein weiterer Fahrer konnte keine Steuervignette vorweisen. Ein weiterer Fahrer hatte keine Sicherheitsweste dabei und ein Fahrer wurde aufgrund nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung verwarnt.

Am späten Nachmittag des 5.5. wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Mann drei Parfümflaschen entwendet hatte. Der Tatverdächtige konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Das Diebesgut konnte sichergestellt und rückerstattet werden. Protokoll und Fremdennotiz wurden erstellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche gemeldet.

So wurde zum Beispiel am Abend des 5.5. ein Einbruch in einen Laden in Niederanven gemeldet, bei dem ersten Informationen nach mehrere unbekannte Täter sich durch die gläserne Eingangstür Zugang zum Inneren verschafften. Es wurden Baugeräte und Bargeld entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Am 6.5., gegen 5.00 Uhr, wurde ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Rue des Carrières in Neudorf gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Terrassenfenster eingeschlagen wurde. Der Täter wurde jedoch von der Bewohnerin gestört und ergriff daraufhin die Flucht.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)