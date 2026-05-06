Prozessbeginn: Mann in Trier-Süd zusammengeschlagen – Rippe und der Kiefer gebrochen

TRIER. Am 11. Mai 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt einem zum Tatzeitpunkt 26-jährigen Mann aus Trier zur Last, im September Februar 2025 mit einem anderen unbekannten Mittäter zusammen in Trier-Süd einer anderen Person aufgelauert und diese dann zusammengeschlagen haben. Zudem habe er diese Person im März 2025 mit dem Tod bedroht und beleidigt.

Dabei soll einer der beiden Täter das Opfer festgehalten haben, während der andere auf dieses eingeschlagen und getreten haben soll. Hierdurch seien eine Rippe und der Kiefer des Opfers gebrochen. (Quelle: Amtsgericht Trier)