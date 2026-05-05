Luxemburg: Diebstahl mit Gewalt und mehrere Einbrüche – Weinflaschen gestohlen

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale einen gewaltsamen Diebstahl sowie mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 5.5.2026, kurz nach 15.50 Uhr, wurde ein Diebstahl mittels Gewalt in der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen nach wurde dabei ein Mann von zwei Tätern angesprochen und anschliessend gestoßen, woraufhin sie ihm sein Mobiltelefon entwendeten und dann die Flucht ergriffen. Die Ermittlungen laufen. Das Opfer wurde dabei nicht verletzt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So wurde zum Beispiel am Nachmittag des 4.5.2026 ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Munster in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach die Täter sich durch die Kellertür Zugang zum Inneren verschafften und u.a. Weinflaschen entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Dicks in Remich gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Fenster eingeschlagen und die Wohnung durchwühlt wurde.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)