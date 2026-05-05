Rund 30 zusätzliche öffentliche Stellplätze: Konz schafft neue Parkmöglichkeiten

KONZ. In Konz haben die Sanierungsarbeiten am Rewe-Markt begonnen. Die Parkplätze rund um das Gebäude stehen daher nicht mehr für das öffentliche Parken zur Verfügung.

Um die Parksituation zu entspannen, hat die Stadt Konz kurzfristig reagiert und rund 30 zusätzliche öffentliche Stellplätze in der Nähe eingerichtet. Diese befinden sich in der Güterstraße hinter der Wertstoffinsel und sind seit Montag, dem 4. Mai 2026, nutzbar. Auf dem Luftbild ist der Standort gelb markiert.

Darüber hinaus stehen Autofahrerinnen und -fahrern weitere fußläufig erreichbare Alternativen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem der Parkplatz an der Lichtsmühle gegenüber von REWE, die weiteren Stellplätze in der Güterstraße sowie in der Bahnhofstraße hinter der Brienonbrücke (im Luftbild blau dargestellt). (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)