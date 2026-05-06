Mitarbeiter greifen ein: Parfüm-Dieb in Wittlich festgenommen – Summe überrascht!

WITTLICH. Ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Wittlich hat am gestrigen Dienstagnachmittag mit einer Festnahme geendet. Ein 52-jähriger Mann soll Parfüm im Wert von mehr als 2.000 Euro gestohlen haben.

Mitarbeiter reagieren aufmerksam

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann am 5. Mai 2026 gegen 16.20 Uhr einen Drogeriemarkt im Wittlicher Stadtgebiet und entwendete dort mehrere Parfüms.

Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wittlich nahmen den 52-Jährigen anschließend fest. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei bislang nicht.