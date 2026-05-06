Fahrzeug landet im Graben! Feuerwehr-Einsatz nach heftigem Unfall auf Landstraße

BALLERN. In der Nacht zum Sonntag ist es auf der L170 bei Ballern im Saarland zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto kam dabei von der Fahrbahn ab und landete neben der Straße im Graben.

Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz

Die Feuerwehr Merzig wurde laut Einsatzbericht am Sonntag, 3. Mai 2026, um 1.43 Uhr alarmiert. Hintergrund waren auslaufende Betriebsstoffe nach dem Unfall.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der beschädigte Wagen bereits neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf.

Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden

Im Einsatz war der Löschbezirk Ballern der Feuerwehr Merzig mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie ein Bergungsunternehmen.

Der Einsatz dauerte bis etwa 4.24 Uhr an.

Wie es genau zu dem Unfall kam und ob Personen verletzt wurden, wurde zunächst nicht bekannt.