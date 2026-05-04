Tödlicher Quad-Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis: Opfer waren 24 und 35 Jahre alt

LAUBACH. Nach dem tödlichen Quad-Unfall bei Laubach im Rhein-Hunsrück-Kreis dauern die Ermittlungen weiter an. Wie die Polizei nun mitteilte, waren die beiden verunglückten Männer 24 und 35 Jahre alt.

Jogger entdeckt verunglückte Männer

Ein Jogger hatte die beiden Männer auf einem Feldweg westlich von Laubach entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der beiden Männer feststellen.

Quad prallt gegen Baum

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer mit einem Quad unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke abkam und gegen einen Baum prallte.

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, wird derzeit weiter untersucht.