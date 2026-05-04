Zusammenstoß in Zeltingen-Rachtig: Radfahrerin erleidet Kopfverletzung – Verursacher flüchtet

ZELTINGEN-RACHTIG – Am Samstag, den 02.05.2026, ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf dem Radweg in Zeltingen-Rachtig.

Eine 58-jährige Radfahrerin war in Richtung Bernkastel-Kues unterwegs, als ihr eine Gruppe Rennradfahrer entgegenkam. Einer der Beteiligten befuhr den Radweg verbotswidrig auf der linken Seite. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Personen zu Boden stürzten. Die Frau zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu.

Täterbeschreibung und Fluchtverhalten

Trotz eigener sichtbarer Verletzungen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Er kümmerte sich nicht um die verletzte Frau oder die Schadensabwicklung.

Stattdessen schulterte er sein beschädigtes Sportgerät und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Gesuchte wird als ca. 1,85 m groß und schmal beschrieben. Er war mit einem blauen Trikot, blauen langen Strümpfen, einer schwarzen Radhose und einem Helm bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegen.