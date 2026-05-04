Luxemburg: Festnahme von drei Einbrechern in Bettembourg

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Foto: Police Grand-Ducale / Symbolbild

BETTEMBOURG/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde in der Nacht ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in der Rue Sigefroi in Bettembourg gemeldet.

Ersten Informationen zufolge versuchten sich drei Täter Zugang zum Haus zu verschaffen, wurden jedoch von den Nachbarn überrascht und ergriffen die Flucht. Die drei Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung gestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei mutmaßlichen Einbrecher festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

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