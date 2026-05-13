Strafprozess in Trier: Fahrzeug quer gestellt und mit Faust ins Gesicht geschlagen

TRIER. Am 19. Mai 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen einer Körperverletzung nach einer Strafanzeige.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt einem zum Tatzeitpunkt 34-jährigen Mann aus der

Verbandsgemeinde Schweich zur Last, im Dezember 2025 einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Zur Ausführung der Tat soll der Angeklagte sein Fahrzeug auf der Straße quer gestellt haben, um das Fahrzeug des anderen Manns zum Anhalten zu zwingen.

Anlass für die Tat sei nach Anklage gewesen, dass der Mann den Angeklagten wegen eines Diebstahls angezeigt habe. (Quelle: Amtsgericht Trier)