Fahrerflucht in Wittlich: Völlig betrunken gegen Hauswand gedonnert und abgehauen

WITTLICH. Am 12.5.2026, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein anfänglich unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem silbernen Ford Focus die Straße im Bereich des „Gut Blumenscheid“ in Wittlich. Hier kollidierte er mit einer Hauswand und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund erster guter Zeugenhinweise konnten die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug im Zuge der Ermittlungen auffinden. Der Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, wurde ebenso angetroffen.

Es musste festgestellt werden, dass dieser mit einem Alkoholwert von mehr als 3,0 Promille absolut fahruntüchtig war. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeug war weder zum Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch versichert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)