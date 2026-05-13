RLP: Frau stirbt nach Sturz mit vierrädrigem E-Scooter

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Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

LEINSWEILER/LANDAU – Eine 56-jährige Frau ist nach einem Unfall mit einem E-Scooter gestorben.

Die Frau verlor am Samstagabend in Leinsweiler im Landkreis Südliche Weinstraße die Kontrolle über ihren vierrädrigen E-Scooter und stürzte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei habe sie schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie den Angaben zufolge am Dienstagabend ihren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei Landau ermitteln zur Klärung der Unfallursache und suchen Zeugen.

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