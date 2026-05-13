Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Polizei sucht dringend Zeugen!

IDAR-OBERSTEIN – Am Sonntagnachmittag, den 10. Mai 2026 kam es gegen 16:30 Uhr in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar- Oberstein zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 30-jährigen Geschädigten.

Hierbei haben sich das Opfer und der bislang unbekannte Täter über eine Dating- Plattform kennengelernt und verabredet. Der Tatort dürfte nach ersten Erkenntnissen hinter dem dortigen Wasserspeicherhaus sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand stammt der Täter nicht aus hiesiger Region.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,70m groß, normale Statur, Bartansatz im Bereich der Wange und dem Kinn, mehrere Tattoos an beiden Armen. Zur Tatzeit trug er einen gelben Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose.

Der Täter erschien mit einem silberfarbenen PKW der Marke ‚Hyundai‘ mit Werbeaufschrift der Automarke ‚Hyundai‘ und einem auswärtigen Kennzeichen.

Kurz vor der Tat wurde eine derzeit unbekannte Frau, eine potentielle Zeugin, in dem Bereich gesehen. Außerdem wurde der Täter bei der Tatausführung durch einen mittelgroßen Hund gestört, bei dem sich zwei Personen befunden haben sollen. Es könnte sich hierbei um wichtige, noch nicht bekannte Zeugen handeln!

Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein hat die Ermittlungen übernommen.

-Wer kennt die Personen, die als Zeugen in Frage kommen?

-Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben?

-Gibt es weitere Personen, die Hinweise zur Tat geben können?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar- Oberstein unter 06781 561-0 zu melden.