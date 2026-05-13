Schloss Lieser öffnet seine Türen für die Miniköche Mosel

LIESER – Die Miniköche der Gruppe Mosel durften in diesem Monat einen ganz besonderen Einblick in die Welt der gehobenen Hotellerie und Gastronomie erleben.

Zu Gast im wunderschönen Schloss Lieser konnten die Kinder hinter die Kulissen eines exklusiven Hotels schauen und dabei viele spannende Eindrücke sammeln.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Moselregion Traben-Trarbach Kröv und der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH besuchen die Miniköche regelmäßig regionale Gastronomie- und Hotelbetriebe. Ziel ist es, den Kindern die Vielfalt der regionalen Küche, saisonale Produkte sowie die verschiedenen Berufsfelder in Hotellerie und Gastronomie praxisnah näherzubringen.

Da sich die Miniköche das erste Mal im Schloss Lieser trafen, begann der Nachmittag mit einer kleinen Hausführung durch das eindrucksvolle Hotel. Von der stilvollen Bibliothek ging es weiter in die hauseigene Kapelle, in der sogar Trauungen stattfinden können. Ein besonderes Highlight war die Besichtigung der luxuriösen Kaiser Suite – der größten und exklusivsten Suite des Hauses. Die Miniköche waren begeistert von der einzigartigen Atmosphäre und dem historischen Ambiente des Schlosses.

Anschließend wurde es praktisch: Passend zur Saison drehte sich alles um die Erdbeere. Hinter der Hotelbar und in der Küche durften die Kinder selbst aktiv werden. An der Bar bereiteten die Miniköche einen fruchtigen Erdbeer-Mojito sowie einen cremigen Erdbeer-Shake zu. Dabei lernten sie den professionellen Umgang mit typischen Barutensilien wie Shaker, Barlöffel und Jigger kennen.

Auch in der Küche entstanden echte kleine kulinarische Meisterwerke. Als Vorspeise wurde ein feines Spargelragout mit Garnele, luftiger Sauce Hollandaise und frischen Erdbeeren angerichtet. Zum Dessert zauberten die Nachwuchsköche ein knuspriges Filoteig-Nest mit Erdbeeren und hausgemachtem Erdbeereis.

Besonders schön war für die Kinder das gemeinsame Essen am Ende des Nachmittags. Stolz probierten alle ihre selbst zubereiteten Gerichte und tauschten sich über ihre neuen Erfahrungen aus.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem engagierten Team von Schloss Lieser, das den Miniköchen einen unvergesslichen Nachmittag ermöglicht hat. Es wurde gekocht, gelernt, gelacht und gestaunt – und die Vorfreude auf das nächste Treffen im Hotel St. Stephanus ist bereits riesengroß.