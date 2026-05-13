Nagetierkot in Lebensmittelgeschäft: Prozess gegen 48-Jährige in Trier

TRIER. Am 21. Mai 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Inverkehrbringen von für den Verzehr ungeeigneten Lebensmitteln.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach legt einer 48-jährigen Frau aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich zur Last, im Oktober 2024 und März 2025 Lebensmittel verkauft zu haben, obwohl in ihrem Laden unhygienische Zustände geherrscht hätten. In mehreren Räumen des Betriebs sollen sich unter anderem Nagetierkot, Lebensmittelreste und weitere Verschmutzungen befunden haben. Diese sollen bei zwei Lebensmittelkontrollen im Oktober 2024 und März 2025 aufgefunden worden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)