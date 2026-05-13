Trier: 18-Jähriger im Hubert-Neuerburg-Park geschlagen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen!

TRIER – Am Samstagabend, den 9. Mai, gegen 22 Uhr, verabschiedete sich ein 18-Jähriger von seinen Freunden in Trier-Süd und ging in Richtung des Hubert-Neuerburg-Parks.

Nach jetzigen Ermittlungsstand verwickelte ihn ein ihm fremder Mann an einer Sitzbank in ein Gespräch und schlug ihm nach kurzem Streitgespräch unvermittelt ins Gesicht. Ihm wurde kurz schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, begab sich der junge Mann nach Hause und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass er Verletzungen im Gesicht davongetragen hatte und ihm offensichtlich der Geldbeutel sowie sein Handy weggenommen wurden. Der Geschädigte wandte sich am nächsten Morgen an die Kriminalpolizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes einleitete.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 40 Jahre alt - im Gesicht Bartstoppeln - ca. 185-190cm groß - stämmige Figur - hellblaue Jeans - schwarze Jacke - mittelkurze, braune oder graue Haare (zur Seite gekämmt) - sprach fließend Deutsch

Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am Samstagabend gegen 22 Uhr im Hubert-Neuerburg-Park / Matthiasstraße in Trier-Süd machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 in Verbindung zu setzen.