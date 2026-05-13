++ Mosel blockiert: Salz-Frachter steckt bei Trier-Biewer fest – Schifffahrt dicht! ++

TRIER. Zwischenfall auf der Mosel bei Trier-Biewer: Ein voll beladenes Gütermotorschiff ist in der Nacht zu Mittwoch am Rand der Fahrrinne auf Grund gelaufen. Der Frachter hat 2.107 Tonnen Salz geladen – verletzt wurde niemand.

Frachter läuft bei Trier-Biewer auf Grund

Auf der Mosel bei Trier-Biewer hat sich ein Gütermotorschiff festgefahren. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, geriet der Frachter in der Nacht zu Mittwoch am Rand der Fahrrinne in Schwierigkeiten.

Das Schiff ist mit 2.107 Tonnen Salz beladen.

Niemand verletzt – kein Wassereintritt

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch Wasser sei nicht in das Schiff eingetreten.

Die Behörden planen nun, das Gütermotorschiff freizuschleppen.

Mosel an der Stelle gesperrt

Bis zur Bergung bleibt die Mosel an der betroffenen Stelle gesperrt. Die Wasserschutzpolizei untersucht den Vorfall.

Weitere Angaben zur Ursache lagen zunächst nicht vor.