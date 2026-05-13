Maschinen von der Ladefläche gestohlen: Fahrzeug-Aufbrüche in Wittlich

WITTLICH. Die Polizei Wittlich meldet zwei Fahrzeugaufbrüche im Wittlicher Stadtgebiet zwischen dem 11. und dem 12.5.2026.

Zunächst brachen im Zeitraum vom 11.5., 16.15 Uhr, bis zum 12.5.2026, 5.45 Uhr, bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Kolberger Straße in Wittlich abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge von der Ladefläche.

Ferner brachen ebenfalls bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 11.5., 18.00 Uhr, bis zum 12.5.2026, 6.00 Uhr, einen im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen.

In beiden Fällen wurde der Sachverhalt durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)