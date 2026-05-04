Geringe Nutzung, hohe Kosten: Trierer Kombi-Ticket für Kulturveranstaltungen steht vor dem Aus

TRIER. Das Trierer Kombi-Ticket für Kulturveranstaltungen soll vorerst nicht verlängert werden. Über einen entsprechenden Beschluss soll der Stadtrat im Mai entscheiden. Das Ticket läuft Ende Juni aus.

Nur geringe Nutzung trotz hoher Kosten

Das Kombi-Ticket wurde 2021 eingeführt. Eintrittskarten für Veranstaltungen im Theater, in der Tufa sowie bei Angeboten der MVG und der TTM konnten gleichzeitig als Fahrausweis im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden.

Eine Evaluation der Universität Trier zeigt nun jedoch: Das Angebot wird nur sehr begrenzt genutzt. Knapp 75 Prozent der Besucherinnen und Besucher reisen demnach mit dem Auto an. Nur 10,5 Prozent nutzen den ÖPNV. Gerade einmal 3 Prozent gaben an, tatsächlich mit dem Kombi-Ticket anzureisen.

Mehr als 232.000 Euro Kosten im Jahr 2025

Gleichzeitig entstehen erhebliche Kosten. Für rund 357.000 ausgegebene Eintrittskarten wurden 2025 mehr als 232.000 Euro an den Verkehrsverbund Region Trier gezahlt.

Aus Sicht der Verwaltung steht dieser Aufwand derzeit nicht in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung. Auch in Verhandlungen mit dem VRT konnte keine wirtschaftlich bessere Lösung erreicht werden.

Stadt will Alternativen prüfen

Das Aus des bisherigen Modells bedeutet laut Stadt nicht, dass das Ziel klimafreundlicher Anreisen aufgegeben wird. Vielmehr sollen alternative Modelle geprüft werden.

Kulturdezernent Markus Nöhl erklärt: „Wir wollen weiterhin Kultur und Klimaschutz zusammenbringen.“ Ziel sei ein Modell, „das tatsächlich Wirkung zeigt“.