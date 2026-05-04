++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Benzin und Diesel gehen weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 05.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 05.05.26, 00.00 Uhr:

Alle Kraftstoff-Sorten werden ab Mitternacht im Preis angehoben.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 2,2 Cent teurer, und kostet am Dienstag dann 1,934 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 4,8 Cent hoch, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,846 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 4,6 Cent im Preis hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag 1,934 Euro kostet.

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