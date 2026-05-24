LKW und PKW touchiert: Betrunkener fährt im Saarland durch Rettungsgasse

HEUSWEILER. Am Freitag, den 22.5.2026, kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall. Infolgedessen bildete sich kurz vor dem Rastplatz Kutzhof ein Rückstau unter Bildung einer Rettungsgasse.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis St. Wendel befuhr mit seinem Transporter unberechtigt die gebildete Rettungsgasse. Hierbei touchierte er sowohl einen auf der rechten Fahrspur befindlichen LKW als auch einen auf der linken Fahrspur stehenden PKW. Im Anschluss setzte er seine Fahrt durch die Rettungsgasse fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachverhalt wurde der Polizei durch eine Zeugin mitgeteilt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der betreffende Transporter durch ein an der Unfallörtlichkeit eingesetztes Kommando festgestellt und einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 54-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Nach bisherigen Ermittlungen entstand an dem LKW sowie dem PKW kein

wirtschaftlicher Schaden. Der Transporter wurde am Außenspiegel beschädigt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unberechtigten Befahrens der Rettungsgasse. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)