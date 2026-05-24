Vollsperrung der A6 nach Motorradsturz: Biker nach Crash schwerverletzt

WATTENHEIM/A6 – Ein folgenschwerer Motorradunfall hat am heutigen Sonntag den Verkehr auf der Bundesautobahn A6 Richtung Saarbrücken lahmgelegt. Gegen 11:00 Uhr ereignete sich der Vorfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn.

Ursache für Sturz wirft Fragen auf

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein 26-jähriger Motorradfahrer in Richtung Saarbrücken unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad kollidierte heftig mit der seitlichen Schutzplanke. Der Fahrer stürzte schwer und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Medizinische Erstversorgung aus der Luft

Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber an. Der Biker wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus geflogen.

Die A6 musste ab der Anschlussstelle Wattenheim für den Verkehr komplett gesperrt werden. Ein langer Rückstau war die unmittelbare Folge.

Gutachter sichert Spuren vor Ort

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Aktuell untersucht ein Unfallsachverständiger die Trümmerteile und Bremsspuren auf der Fahrbahn. Die Sperrung bleibt bis zum Abschluss dieser Maßnahmen bestehen. Die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Motorrads machen können.