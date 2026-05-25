Irre Flucht vor Polizeikontrolle: Autofahrer nach Verfolgungsfahrt in Kanzem festgenommen

KANZEM/KONZ – Eine geplante Verkehrskontrolle hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Gegen 15:30 Uhr entzog sich ein Pkw-Fahrer im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Saarburg den Anweisungen der Beamten. Es entwickelte sich eine dynamische Verfolgungsfahrt, die sich über mehrere Kilometer erstreckte.

Route führte durch dörfliche Gebiete

Die Fluchtstrecke des Wagens verlief zunächst über die stark frequentierte Kreuzung am Tobiashaus. Von dort aus steuerte der Fahrer den Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Wawern. Die Beamten blieben dicht hinter dem Flüchtigen, während dieser seine Fahrt unbeirrt bis in die Ortslage Kanzem fortsetzte.

Festnahme nach Flucht zu Fuß

Das Ende der Verfolgungsfahrt erfolgte schließlich in Höhe des Bahnhofs in Kanzem. Dort stoppten die Einsatzkräfte das Fluchtfahrzeug endgültig. Der Fahrer gab jedoch noch nicht auf und versuchte, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Polizisten den Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest.

Zeugenaufruf der Inspektion Saarburg

Die Ermittler prüfen nun die genauen Hintergründe der Flucht. Da das Fahrverhalten des Mannes eine erhebliche Gefahr darstellte, bittet die Polizei um Mithilfe. Verkehrsteilnehmer, die während der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.