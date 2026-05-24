Ein Knall – dann Flammen: Deodose verursacht Waldbrand

BRUCHWEILER/BÄRENBACH/DAHN – Ein Waldbrand in der Pfalz ist mutmaßlich von einer Deodose ausgelöst worden.

Anwohner in Bruchweiler-Bärenbach berichteten am Freitagabend von einer Rauchentwicklung im angrenzenden Wald, nachdem es dort Minuten zuvor einen lauten Knall gegeben hatte, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den etwa 50 Quadratmeter großen Brand im Steilhang schnell löschen. Sie fand dann dort eine explodierte Deodose. Vermutlich sei der Waldbrand zumindest fahrlässig durch den unsachgemäßen Umgang mit dieser Deodose verursacht worden, hieß es.