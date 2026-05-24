30-Grad-Marke an Mosel und Saar mehrfach geknackt

OFFENBACH/TRIER – Der Frühsommer hat am Pfingstwochenende richtig aufgedreht und den Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz teilweise Temperaturen über 30 Grad beschert.

In Neunkirchen-Wellesweiler im Saarland wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag 31,0 Grad erreicht. Die Stadt gehörte damit zu den bundesweiten Spitzenreitern.

Auch in Rheinland-Pfalz wurde es sommerlich heiß. Am wärmsten war es laut DWD in Bad Kreuznach mit 30,9 Grad, danach folgen Worms (30,6 Grad) und Trier (30,5 Grad.).

Am Sonntag kletterten die Temperaturen weiter. Den vorläufigen Angaben des Wetterdienstes zufolge wurden um 14.30 Uhr in saarländischen Weiskirchen 31,1 Grad gemessen. Auch in Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) wurde dieser Wert festgestellt.

Am Dienstag könnte der Sommer sogar noch eine Schippe drauflegen und die Temperaturen auf bis zu 35 Grad klettern lassen.