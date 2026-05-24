++ Region: Bis zu 35 Grad am Dienstag – Frühsommer dreht auf ++

Sonne pur, aber im Bergland kann es krachen: Wo Gewitter und Platzregen drohen und warum nachts trotzdem Durchatmen angesagt ist.

OFFENBACH/MAINZ. Sonne satt und Temperaturen bis zu 34 Grad: Der Frühsommer dreht in Rheinland-Pfalz und im Saarland an den beiden Pfingstfeiertagen richtig auf. Am Dienstag kann es sogar bis zu 35 Grad heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Am Pfingstsonntag ist es zunächst meist sonnig und niederschlagsfrei. Nachmittags besteht im Bergland ein sehr geringes Schauer- und Gewitterrisiko mit lokalem Platzregen. Ähnlich präsentiert sich das Wetter am Pfingstmontag.

Entspannung durch nächtliche Abkühlung

Am Dienstag gibt es wieder Sonne satt. Es wird laut Vorhersage zwischen 29 und 35 Grad heiß. Selbst im Bergland werden 27 Grad erwartet. Die gute Nachricht: Die Nächte bringen noch Abkühlung, die Temperaturen gehen auf Werte von 19 Grad und weniger zurück.

Am Mittwoch wird es heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte werden bis zu 31 Grad steigen.

Am Samstag waren in Neunkirchen-Wellesweiler im Saarland laut DWD 31,0 Grad erreicht worden. Die Stadt gehörte damit zu den Spitzenreitern in Deutschland. (Quelle: dpa)