Nach Raubüberfall in Traben-Trarbach: Trierer Staatsanwaltschaft klagt drei Verdächtige an

TRIER/TRABEN-TRARBACH – Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein umfangreiches Ermittlungsverfahren abgeschlossen und Anklage gegen drei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren erhoben.

Ihnen wird zur Last gelegt, am 4. August 2025 in der Enkircher Straße in Traben-Trarbach einen gemeinschaftlichen schweren Raub begangen zu haben. Die maskierten Täter entwendeten dabei unter Vorhalt einer Schreckschusspistole eine Tüte mit Bargeld aus einem PKW. Laut Oberstaatsanwalt Peter Fritzen steht die Tat im Zusammenhang mit einem geplanten Betäubungsmittelgeschäft der Opfer.

Verbindung zu weiterem Raubversuch in Erlensee

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Behörden auf eine weitere Tat im hessischen Erlensee. Ende Oktober sollen die Verdächtigen dort einen LKW-Fahrer auf einem Autohof attackiert haben. Bei diesem versuchten Raub erlitt das 57-jährige Opfer schwere Verletzungen am Kopf. Da die Täter entgegen ihren Erwartungen kein Bargeld im Führerhaus fanden, blieb es bei einem Versuch. Die drei Verdächtigen befinden sich seit ihrer Festnahme in Duisburg Ende November in Untersuchungshaft.