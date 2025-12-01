Nach Raub mit Pistole in Traben-Trarbach: Drei Tatverdächtige bei SEK-Einsatz festgenommen

TRABEN-TRARBACH – Nach einem Raubdelikt vom 4. August 2025 in Traben-Trarbach, bei dem zwei Fahrzeuge und deren Insassen unter Androhung von Gewalt mit einer Schusswaffe beraubt wurden, konnten nun drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Trier

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier und der Staatsanwaltschaft Trier führten zur Identifizierung und Lokalisierung von drei Männern in Duisburg (NRW).

Die widerstandslose Festnahme der drei deutsch-syrischen Männer im Alter von 32 und zweimal 28 Jahren erfolgte am frühen Donnerstagmorgen durch Spezialeinheiten aus Nordrhein-Westfalen.

Fünf Wohnungen durchsucht

Im Anschluss an die Festnahmen wurden mit Unterstützung der Polizeipräsidien Duisburg, Bonn und Dortmund fünf Wohnungen im Raum Duisburg und Bonn durchsucht, wobei Beweismittel sichergestellt wurden.

Tatverdächtige beim Amtsgericht Trier vorgeführt

Die drei Tatverdächtigen wurden der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Trier vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete; sie befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.