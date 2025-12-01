Trier: Bischof Ackermann ernennt neuen Generalvikar

TRIER – Tim Sturm, bisher Leiter des Bischöflichen Priesterseminars Trier, wird neuer Generalvikar im Bistum Trier. Das hat Bischof Dr. Stephan Ackermann am

1. Dezember bekannt gegeben. Sturm übernimmt die Aufgabe von Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, der das Amt am 19. September 2016 übernommen hatte und es auf eigenen Wunsch nun abgibt.

Seit 15. Juli 2023 führt von Plettenberg das Bischöfliche Generalvikariat gemeinsam mit dem Leitenden Direktor Andreas Trogsch.

Bischof Ackermann würdigte den scheidenden Generalvikar: „Ulrich von Plettenberg hat das Amt des Generalvikars nach unserer Bistumssynode übernommen, in der er Mitglied war. Diese Erfahrung war für sein Leitungshandeln prägend. Er hat wesentliche Umsetzungsschritte der Synode angestoßen und erheblich dazu beigetragen, dass unser Bistum mehr und mehr zu einer synodalen Kirche wird, etwa durch die Gründung des Diözesanrates. In seine Amtszeit fallen ein mehrjähriger Organisationsentwicklungsprozess, zu dessen Ergebnis auch die Einführung eines Verwaltungsdirektors gehört, die stetige Professionalisierung der Handlungsfelder Prävention, Intervention und Aufarbeitung, aber auch Rückschläge wie die zeitweise Aussetzung unserer Pfarreienreform oder schwierige Entscheidungen wie der laufende Haushaltssicherungsprozess.

Umso dankbarer bin ich, dass er fast zehn Jahre lang an meiner Seite dieses Bistum mit klarem Blick und Umsicht geführt hat und für die Mitarbeitenden ein zugewandter und aufgeschlossener Chef war. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, vor die sich ein Generalvikar heutzutage gestellt sieht, kann ich seine Bitte, eine neue Aufgabe anzutreten, gut verstehen und ihr stattgeben. Sein Herz schlägt für die Pastoral. Insofern ist es konsequent, dass Ulrich von Plettenberg wieder als Pfarrer wirken möchte, mir aber gleichzeitig als enger Berater erhalten bleiben wird.“

Der künftige Generalvikar Tim Sturm

Über den künftigen Generalvikar Sturm sagte Bischof Ackermann: „Mit Tim Sturm kommt in dieses Amt ein junger Priester, der sich in seinen bisherigen Aufgaben in der Pfarrseelsorge, der Jugend- und Berufepastoral und als Leiter der Priesterausbildung offen, gut strukturiert und innovativ gezeigt hat. Er übernimmt auf meine Bitte hin die Aufgabe des Generalvikars in einer Zeit, in der die katholische Kirche in unserem Land eine neue Gestalt gewinnt. Ich bin überzeugt, dass er diese Herausforderung beherzt angeht – gemeinsam mit den Mitarbeitenden im Generalvikariat und in der Fläche des Bistums, den vielen ehrenamtlich Engagierten und unseren Kooperationspartnern in Politik und Gesellschaft.“

Sturm übernimmt das Amt des Generalvikars nach Ostern 2026. Von Plettenberg wird – nach einer Auszeit – im Sommer Pfarrer der Pfarrei St. Ludwig Saarlouis; er behält das Amt des Domkapitulars und bleibt auf Bitten des Bischofs Bischofsvikar für das Saarland.

Als Regens (Leiter) des Priesterseminars hat Bischof Ackermann Jugendpfarrer Thomas Hufschmidt berufen, der derzeit an der Kirche der Jugend eli.ja in Saarbrücken tätig ist. Er übernimmt das Amt im Sommer 2026. Neuer Jugendpfarrer in eli.ja wird Kooperator Patric Schützeichel (Bad Kreuznach).

Was ist ein „Generalvikar“?

Ein Generalvikar (lateinisch vicarius generalis, vicarius „Stellvertreter“) ist in der römisch-katholischen Kirche sowie der altkatholischen Kirche (hier auch als Generalvikarin) der Stellvertreter eines Diözesanbischofs.

Ein Generalvikar ist für die Verwaltung der Diözese zuständig, er leitet das Ordinariat oder Generalvikariat, die zentrale Verwaltungsbehörde der Diözese.

(Quelle: Wikipedia).

Informationen zu den Personen:

Tim Sturm (*5. Februar 1986) aus Sommerloch bei Bad Kreuznach wurde am 7. Juli 2012 von Bischof Ackermann in Trier zum Priester geweiht und war Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil und in Neunkirchen St. Marien. Ab dem 1. August 2018 verantwortete Sturm die Berufepastoral in der Jugendabteilung im Bischöflichen Generalvikariat Trier und war seit 15. Juli 2023 auch stellvertretender Leiter der Abteilung Jugend. Er ist seit August 2019 Domvikar am Hohen Dom zu Trier. Seit dem 1. Juli 2024 ist er Regens des Trierer Priesterseminars.

Ulrich Graf von Plettenberg wurde am 6. August 1964 in Birkenfeld/Nahe geboren. Nach seinem Studium in Trier und an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom wurde er am 10. Oktober 1991 in Rom zum Priester geweiht. Seine Kaplanszeit (1993-1996) verbrachte von Plettenberg in Trier-Irsch St. Georg und Trier-Olewig St. Anna. Ab 1996 war er Bischofskaplan und Sekretär von Bischof Dr. Hermann Josef Spital, ab 2001 Sekretär von Diözesan-Administrator Weihbischof Leo Schwarz und schließlich bis Juli 2002 Bischöflicher Kaplan und Sekretär von Bischof Dr. Reinhard Marx. Von August 2002 bis Anfang 2004 war er zum Promotionsstudium an der Theologischen Fakultät in Trier freigestellt, das er mit der Arbeit „In gemeinsamer Verantwortung. Amt und Laikat in der Kirche nach Yves Congar und dem Zweiten Vatikanischen Konzil“ abschloss. Von Februar 2004 an arbeitete von Plettenberg als Schulpfarrer an der Alfred-Delp-Schule Hargesheim, einer Kooperativen Gesamtschule in Trägerschaft des Bistums Trier, und als Kooperator in Bad Kreuznach. Von November 2010 bis Oktober 2016 war von Plettenberg Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Am Schaumberg im Saarland.

Der im saarländischen Völklingen aufgewachsene Thomas Hufschmidt (*1990) ist nach Theologiestudium, Pastoralpraktikum und Diakonatszeit in der Pfarreiengemeinschaft Am Schaumberg im Jahr 2017 zum Priester geweiht worden. Danach war Hufschmidt vier Jahre Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Sinzig. Seit August 2021 ist er Jugendpfarrer an der Kirche der Jugend eli.ja, Religionslehrer und Mitarbeiter in der Schulseelsorge an der Marienschule und Rektor der Edith-Stein-Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Saarbrücken (KHG). Von Mai 2024 bis Juli 2025 war er Mitglied im Leitungsteam des Pastoralen Raums Saarbrücken.

Patric Schützeichel (*1993) stammt aus Waldbreitbach. Nach dem Abitur absolvierte er einen Freiwilligendienst und trat 2012 ins Priesterseminar in Trier ein. Sein Theologiestudium führte ihn zudem nach Rom, München und Sankt Georgen/Frankfurt. Am 26. September 2020 wurde Schützeichel in Trier zum Priester geweiht. Seitdem ist er in Bad Kreuznach tätig, zunächst als Kaplan, jetzt als Kooperator (mitarbeitender Priester mit dem Titel Pfarrer) und mit einer teilweisen Freistellung für seine Promotion.

(Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Trier)