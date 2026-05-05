Schwerer Autobahnunfall in Luxemburg: 59-Jähriger stirbt an Unfallstelle

LUXEMBURG. Gegen 5.00 Uhr am heutigen Dienstagmorgen stieß ein PKW auf der Autobahn A6 in Richtung Luxemburg in Höhe von Strassen links gegen die kalifornische Mauer, bevor es wenig später auf der linken Fahrbahn zum Stehen kam.

Trotz schnellen Eingreifens von Zeugen vor Ort sowie der Versorgung durch die Rettungsdienste verstarb der Fahrer und alleinige Insasse des Fahrzeugs, ein 59-jähriger belgischer Staatsbürger, noch an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb für die Dauer der Räumungsarbeiten bis etwa 8.00 Uhr gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)