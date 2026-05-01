Luxemburg: Camper kippt nach Unfall mit PKW — Sperrung auf Autobahn

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Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

HOWALD. Am frühen Morgen des heutigen Freitags, 1.5., ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Howald, etwa zwei Kilometer vor dem Tunnel Howald, ein Verkehrsunfall. Ein PKW kollidierte mit einem Camper, wodurch dieser ins Schleudern geriet und seitlich umkippte.

Infolge des Unfalls wurden beide Fahrspuren blockiert, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Personen wurden nicht verletzt. Beim Fahrer des verursachenden Fahrzeugs wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Protokoll wurde erstellt.

Die Überholspur bleibt bis auf Weiteres gesperrt, da Reparaturarbeiten an der Leitplanke erforderlich sind. (Quelle: Police Grand-Ducale)

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