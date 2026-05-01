Bitburg: Parken außerhalb der markierten Parkflächen wird nicht mehr geduldet

BITBURG. Die Stadt Bitburg weist darauf hin, dass auf dem Parkplatz Altes Gymnasium in letzter Zeit vermehrt außerhalb der markierten Parkflächen geparkt wird. Besonders im Bereich der kürzlich eingerichteten Elternhaltestelle führt das Parken außerhalb der vorgesehenen Stellplätze sowie das sogenannte „Parken in zweiter Reihe“ zunehmend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und gefährlichen Situationen.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Stadt an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die vorhandenen Markierungen konsequent zu beachten und ihre Fahrzeuge ausschließlich innerhalb der ausgewiesenen Flächen abzustellen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit kann das Parken außerhalb der markierten Flächen künftig nicht länger geduldet werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass entsprechende Verstöße daher in Zukunft von der örtlichen Ordnungsbehörde geahndet werden. (Quelle: Stadt Bitburg)