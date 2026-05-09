Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der L176: Drei Fahrzeuge in Auffahr-Crash verwickelt

FRAUENBERG/BAUMHOLDER – Am Samstagnachmittag ereignete sich laut der Polizei Trier gegen 16.40 Uhr auf der L176 in Höhe der Abfahrt Frauenberg/Sonnenberg ein folgenschwerer Auffahrunfall.

Drei Fahrzeuge befuhren die Strecke in Richtung Baumholder, als der vorderste Wagen abbiegen wollte. Während die zwei nachfolgenden Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten, bemerkte ein dritter Fahrer die Situation zu spät. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung kollidierte er mit dem Heck des letzten Wagens und schob diesen mit großer Intensität auf das erste Fahrzeug auf.

Aufwendige Personenrettung durch die Feuerwehr

Durch die Wucht der Kollision wurde der Fahrer des mittleren Wagens schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste Spezialgerät einsetzen, um die Person sicher aus dem stark beschädigten Fahrzeug zu bergen. Nach der Erstversorgung vor Ort erfolgte der Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle drei beteiligten Personenkraftwagen erlitten erhebliche Sachschäden und waren nicht mehr fahrbereit.

Polizei schließt Rauschmittel aus

Untersuchungen der Polizei hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers blieben ohne Befund auf Alkohol oder Drogen. Die Beamten weisen jedoch darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit oft zu derartigen Unfallfolgen führt. Die L176 war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt.