Großeinsatz nach Überschlag: Schwerer Unfall mit Autotransporter auf der A61

HALSENBACH/A61 – Am Samstagnachmittag, 09.05.26, ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard verlor ein 29-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Der mit drei Pkw beladene Transporter samt Anhänger geriet während eines Überholmanövers ins Schleudern. In der Folge überschlug sich die gesamte Einheit und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein auf dem Transporter geladenes Fahrzeug löste sich durch die Fliehkräfte und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Umfassende Bergungsarbeiten und Verkehrsbehinderungen

Die beiden Insassen des Transporters erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser nach Koblenz transportiert.

Aufgrund des massiven Trümmerfeldes und der aufwendigen Bergung der vier beteiligten Fahrzeuge blieb die Fahrbahn in Richtung Norden für etwa 5,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von rund 6 Kilometern an.

Insgesamt waren 59 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pfalzfeld und Emmelshausen sowie die Autobahnpolizei und die Straßenmeisterei vor Ort. Der Sachschaden wird von den Behörden im hohen fünfstelligen Bereich beziffert.