Schlüsselbeinfraktur und Schürfwunden: Radfahrer im Saarland bei Unfall schwerverletzt

ST. INGBERT. Am gestrigen Donnerstag ereignete sich kurz vor 16 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW in der Unteren

Kaiserstraße in St. Ingbert-Rentrisch.

Der Fahrradfahrer schien nach Angaben eines neutralen Zeugen die Vorfahrt des

PKWs nicht beachtet zu haben und bog, ohne abzubremsen, von der Heinestraße auf

die Untere Kaiserstraße ein. Die Fahrerin des PKWs konnte eine Kollision, trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver, nicht mehr verhindern.

Durch die medizinische Versorgung des Radfahrers sowie durch die polizeiliche

Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Fahrradfahrer erlitt eine Schlüsselbeinfraktur sowie mehrere Schürfwunden und wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)