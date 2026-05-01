++ Saarland: Hans-Jürgen A. (74) wird vermisst – möglicherweise orientierungslos ++

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Foto: pixabay/Symbolbild

GERSHEIM. Seit dem gestrigen Donnerstag gegen 17.00 Uhr wird Herr Hans-Jürgen A. aus Gersheim-Reinheim vermisst. Herr A. ist 74 Jahre alt, 170 cm groß.

Der Vermisste hat eine Glatze mit dunklem Haarkranz, trägt schwarze eine Jacke, schwarze Hose, braune Turnschuhe und eine braune Mütze. (In der Regel trägt Herr A. KEINE Brille). Herr A. könnte orientierungslos sein und den Weg nach Hause nicht wieder finden.

Sollte jemand Hinweise auf den Aufenthalt des Herrn A. haben oder ihn seit gestern Abend gesehen haben, wird darum gebeten, die Polizeiinspektion Homburg unter 06841 – 1060 oder jede andere Polizeidienststelle umgehend zu informieren. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)

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