++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Benzin erreichen Höchststände ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 30.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 30.04.26, 00.00 Uhr:

Jetzt werden auch noch die Benzinpreise angehoben und erreichen Stände, die es zuletzt vor Jahren gab.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnerstag dann weiter 1,912 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 3,9 Cent hoch, und der Liter kostet am Donnerstag dann schon 1,798 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 3,4 Cent im Preis hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag schon 1,888 Euro kostet.

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